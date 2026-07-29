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    До открытия считанные дни: аэропорт Аркалыка готовится принять первый рейс

    В Костанайской области завершается строительство аэропорта в Аркалыке. Работы ведутся в рамках поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая, передает корреспондент Kazinform.

    Аэропорт Аркалык
    Фото: акимат Костанайской области

    Проект направлен на восстановление воздушного сообщения и повышение транспортной доступности Торгайского региона.

    Как рассказали в управлении пассажирского транспорта и автодорог области, на сегодняшний день по терминалу выполнены основные строительные и инженерные работы. Полностью завершить строительство планируется до 31 июля 2026 года.

    Аэропорт Аркалык
    Фото: акимат Костанайской области

    Проект предусматривает не только возведение нового пассажирского терминала, но и строительство аварийно-спасательной станции, гаража для специальной техники, контрольно-пропускного пункта и диспетчерской вышки. Проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. После ввода в эксплуатацию аэропорт сможет обслуживать до 70 пассажиров в час с возможностью дальнейшего увеличения пассажиропотока.

    аэропорт Аркалык
    Фото: акимат Костанайской области

    На днях, в соцсетях завирусилось видео местного блогера, где он показал внутреннее убранство воздушной гавани. Ролик собрал восторженные отклики казахстанцев.

    Параллельно ведется подготовка к запуску регулярных авиарейсов. Из областного бюджета выделено 239,3 млн теңге на субсидирование маршрута «Костанай — Аркалык», а конкурс по определению авиаперевозчика был объявлен 24 июля 2026 года.

    Аэропорт Аркалык
    Фото: акимат Костанайской области

    Благодаря государственной поддержке стоимость авиабилетов составит 10 тысяч теңге по направлениям Аркалык — Костанай и Аркалык — Астана, а перелет по маршруту Аркалык — Алматы обойдется пассажирам в 25 тысяч теңге.

    Открытие аэропорта значительно улучшит транспортную доступность Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области, а также Жаркаинского района Акмолинской области. Возможностью быстро добираться до других регионов страны смогут воспользоваться более 80 тысяч жителей.

    Ожидается, что реализация проекта положительно скажется и на экономике Торгайского региона. Власти рассчитывают на рост инвестиционной привлекательности территории, развитие малого и среднего бизнеса, снижение логистических затрат предприятий, расширение торговли, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Кроме того, после запуска аэропорта будет создано 136 новых постоянных рабочих мест.

    Ранее сообщалось, что шесть миллиардов теңге из возвращенных активов направили на строительство аэропорта Аркалыка.

    Аркалык Регионы Казахстана Костанайская область Акимат Поручения Президента Аэропорт Строительство
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор