До открытия считанные дни: аэропорт Аркалыка готовится принять первый рейс

В Костанайской области завершается строительство аэропорта в Аркалыке. Работы ведутся в рамках поручения Главы государства, данного на IV заседании Национального курултая, передает корреспондент Kazinform.

Проект направлен на восстановление воздушного сообщения и повышение транспортной доступности Торгайского региона.

Как рассказали в управлении пассажирского транспорта и автодорог области, на сегодняшний день по терминалу выполнены основные строительные и инженерные работы. Полностью завершить строительство планируется до 31 июля 2026 года.

Фото: акимат Костанайской области

Проект предусматривает не только возведение нового пассажирского терминала, но и строительство аварийно-спасательной станции, гаража для специальной техники, контрольно-пропускного пункта и диспетчерской вышки. Проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. После ввода в эксплуатацию аэропорт сможет обслуживать до 70 пассажиров в час с возможностью дальнейшего увеличения пассажиропотока.

Фото: акимат Костанайской области

На днях, в соцсетях завирусилось видео местного блогера, где он показал внутреннее убранство воздушной гавани. Ролик собрал восторженные отклики казахстанцев.

Параллельно ведется подготовка к запуску регулярных авиарейсов. Из областного бюджета выделено 239,3 млн теңге на субсидирование маршрута «Костанай — Аркалык», а конкурс по определению авиаперевозчика был объявлен 24 июля 2026 года.

Фото: акимат Костанайской области

Благодаря государственной поддержке стоимость авиабилетов составит 10 тысяч теңге по направлениям Аркалык — Костанай и Аркалык — Астана, а перелет по маршруту Аркалык — Алматы обойдется пассажирам в 25 тысяч теңге.

Открытие аэропорта значительно улучшит транспортную доступность Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области, а также Жаркаинского района Акмолинской области. Возможностью быстро добираться до других регионов страны смогут воспользоваться более 80 тысяч жителей.

Ожидается, что реализация проекта положительно скажется и на экономике Торгайского региона. Власти рассчитывают на рост инвестиционной привлекательности территории, развитие малого и среднего бизнеса, снижение логистических затрат предприятий, расширение торговли, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Кроме того, после запуска аэропорта будет создано 136 новых постоянных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что шесть миллиардов теңге из возвращенных активов направили на строительство аэропорта Аркалыка.