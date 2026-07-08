Аэропорт Павлодара обещают открыть после реконструкции в сентябре 2026 года

На реализацию проекта направлено свыше 9 млрд тенге из средств Специального госфонда, сформированного за счет возвращенных активов, передает Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру РК.

Главный транспортный прокурор РК ознакомился с ходом реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара.

На реализацию проекта направлено свыше 9 млрд тенге из средств Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных органами прокуратуры незаконно приобретенных активов.

В Главной транспортной прокуратуре Казахстана уверяют, что строительно-монтажные работы ведутся по графику, завершить реконструкцию планируют в сентябре 2026 года.

В мае 2026 года аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании Правительства обещал открыть аэропорт в августе.

— Завершение строительных работ запланировано на июль, ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2026 года, — сообщил Асаин Байханов.

Между тем, в Главной транспортной прокуратуре РК 8 июля текущего года отметили:

— Подрядной организации, заказчику и техническому надзору указано на необходимость обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, строгое соблюдение требований охраны труда, экологического законодательства, а также законное и эффективное использование выделенных государственных средств. Проект находится на особом контроле органов прокуратуры, — заключили в ведомстве.



После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличится с 200 до 300 пассажиров в час, повысится качество обслуживания и комфорт пассажиров. Обновление инфраструктуры повысит транспортную доступность Павлодарской области и улучшит связь региона с другими городами страны, убеждены в Главной транспортной прокуратуре РК.

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