Когда завершат ремонт аэропорта Павлодара

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании Правительства доложил о ходе работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в областном центре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект включает обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона стоимостью 16,4 млрд тенге. По словам акима, на сегодня выполнено 55% работ, освоено 8,2 млрд тенге.

Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, по устройству основания уширения взлетно-посадочной полосы, устройству дренажной системы, установке периметрального ограждения, освещения, видеонаблюдения и произведен закуп светосигнального оборудования.

— Завершение строительных работ запланировано на июль, ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2026 года, — сообщил Асаин Байханов.

Он добавил, что после завершения всех работ будут возобновлены регулярные рейсы в Астану и Алматы. Планируется открытие рейсов в Шымкент и Актау, Ташкент, Новосибирск, Омск.

Также сегодня разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания аэровокзала. Проект находится на госэкспертизе. Он позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 300 пассажиров в час и повысить качество обслуживания.

