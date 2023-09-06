Аэропорт Павлодара адаптируют под международные стандарты

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский аэропорт намерены адаптировать под международные стандарты. Стоимость строительно-монтажных работ оценили в 16,9 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

План реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщил начальник регионального управления пассажирского и автомобильного транспорта Канат Кашкиров на аппаратном совещании в областном акимате.

«Получили положительное заключение государственной экспертизы. Разработана проектно-сметная документация. В отраслевое министерство направили бюджетную заявку на выделение средств из республиканского бюджета в 2024 году», – рассказал спикер.

По его словам, в планах реконструировать аэровокзальный комплекс, то есть адаптировать платформы к международным стандартам и увеличить пропускную способность с 200 до 400 пассажиров в час. Кроме того, рассматривают возможность построить дополнительное здание рядом с объектом.

Канат Кашкиров добавил, что разработали техническое задание на проектирование, заключают договор с проектной организацией.

«Это очень важный проект. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту некачественная. Чтобы в будущем мы могли принимать большие самолеты, реконструкция должна быть выполнена своевременно», – подчеркнул аким области Асаин Байханов.

Глава региона добавил, что это один из проектов регионального значения.

Взлётно-посадочную полосу в аэропорту планируют расширить на 15 метров – до 60 метров. Собираются заменить светосигнальное оборудование, ограждение по периметру, патрульную дорогу и установить освещение и видеонаблюдение.