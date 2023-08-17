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Аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне затопило из-за ливня

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Августа 2023, 18:39
Аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне затопило из-за ливня Фото: Anadolu Agency

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство местного аэропорта приостановить наземное обслуживание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

В воздушной гавани приостановлены многие рейсы, некоторые из них перенаправлены в другие аэропорты. Проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.

Уточняется, что в среду были отменены около 70 рейсов.

Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах.


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