Аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне затопило из-за ливня

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство местного аэропорта приостановить наземное обслуживание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.



В воздушной гавани приостановлены многие рейсы, некоторые из них перенаправлены в другие аэропорты. Проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.

Уточняется, что в среду были отменены около 70 рейсов.

Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах.