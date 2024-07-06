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    17:21, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Аэропорт Милана назовут в честь экс-премьера Сильвио Берлускони

    Сильвио Берлускони
    Фото: wikipedia.org

    Крупнейший аэропорт Милана «Мальпенса» назовут в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который умер в 2023 году от лейкемии в возрасте 86 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Предложение обговаривалось давно, с ним выступила администрация области Ломбардия. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини сообщил, что оно одобрено управляющем советом Национального управления гражданской авиации.

    - И поскольку теперь нужна подпись профильного министра, думаю, что я согласен, - пошутил Сальвини, чьи слова приводит газета La Repubblica.

    Берлускони был уроженцем Милана.

    Отмечается, что для переименования объектов в честь умерших деятелей необходимо, чтобы прошло несколько лет. Тем не менее в городе Портофино, который связан с семьей Берлускони, в его честь уже назвали панорамную дорогу.

    Наиболее быстрые процессы присуждения имен культурным и спортивным объектам в Италии были в случае с композитором Эннио Морриконе, в честь которого вскоре после смерти назвали концертный аудиториум «Парк музыки» в Риме. Также стадион в Неаполе назвали в честь Диего Марадоны. Аргентинский футболист, умерший в 2020 году, стал идолом в южном итальянском городе после того, как играл в местной команде в 1980-х и завоевал с ней титул национального чемпиона.

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Италия В мире Аэропорт Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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