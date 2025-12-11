РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Костаная завысил цену на топливо и получил штраф

    Костанайский аэропорт оштрафован за завышение стоимости авиатоплива на 8,4 млн тенге, а также лишен монопольного дохода, при этом нарушение не повлияло на цену авиабилетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Костаная
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Областной департамент по защите и развитию конкуренции завершил расследование в отношении АО «Международный аэропорт Костаная» имени Ахмета Байтурсынулы. Причиной стало завышение стоимости авиатоплива, при том, что предприятие является доминирующим на соответствующем рынке в регионе.

    Как сообщил руководитель департамента Дастан Самен на брифинге РСК, по итогам расследования предприятию был назначен штраф в размере 8,4 млн тенге с конфискацией монопольного дохода на сумму 8,1 млн тенге. Срок добровольной оплаты на момент привлечения ещё не наступил.

    Кроме того, в адрес аэропорта направлено предписание об устранении нарушения законодательства в сфере конкуренции. Срок его исполнения также еще не наступил.

    Отмечается, что нарушение, связанное с завышением стоимости авиатоплива, не повлияло на цену авиабилетов для пассажиров.

    Ранее прокуроры в Павлодарской области выявили факты завышения цен тарифа на воду в сельской больнице.

    Теги:
    Цена Топливо Регионы Казахстана Штрафы Костанайская область Аэропорт Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают