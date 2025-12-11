Аэропорт Костаная завысил цену на топливо и получил штраф

Областной департамент по защите и развитию конкуренции завершил расследование в отношении АО «Международный аэропорт Костаная» имени Ахмета Байтурсынулы. Причиной стало завышение стоимости авиатоплива, при том, что предприятие является доминирующим на соответствующем рынке в регионе.

Как сообщил руководитель департамента Дастан Самен на брифинге РСК, по итогам расследования предприятию был назначен штраф в размере 8,4 млн тенге с конфискацией монопольного дохода на сумму 8,1 млн тенге. Срок добровольной оплаты на момент привлечения ещё не наступил.

Кроме того, в адрес аэропорта направлено предписание об устранении нарушения законодательства в сфере конкуренции. Срок его исполнения также еще не наступил.

Отмечается, что нарушение, связанное с завышением стоимости авиатоплива, не повлияло на цену авиабилетов для пассажиров.

