Аэропорт Кабула готовится к возобновлению регулярного авиасообщения

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Недавно сформированное правительство Афганистана призывает зарубежных авиаперевозчиков к возобновлению полетов, приказывает талибов покинуть частные владения, а также создает комиссию по регулированию цен, в то время как в США проходят слушания по Афганистану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ближайшее время власти страны надеются восстановить все ранее осуществлявшиеся рейсы, в том числе из других стран, чтобы справиться с проблемой пассажиропотока, передает ТАСС со ссылкой на источники в структурах гражданской авиации в Кабуле.

На этой неделе агентство гражданской авиации Афганистана заявило, что аэропорт в Кабуле готов принимать и отправлять внутренние и международные коммерческие и некоммерческие рейсы.

«Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистан (используемое талибами самоназвание) заверяет все авиакомпании в своем полном сотрудничестве и ожидает, что все авиакомпании и страны, которые ранее летали в Кабул, возобновят свои полеты, как и прежде», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел недавно сформированного правительства Афганистана.

Сегодня через кабульский аэропорт осуществляются поставки гуманитарных грузов, а также внутренние перелеты в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат и международные чартерные перелеты для эвакуации иностранцев и их коллег из Афганистана.

На текущий момент функционирование аэропорта обеспечивают батальон талибов «Бадри-313» и прежние технические сотрудники аэропорта.

Вместе с тем, в четверг 30 сентября в международном аэропорту Кабула впервые должны приземлиться рейсы из Нью-Дели, Ташкента и Стамбула, передает новостное агентство Khaama Press со ссылкой на сервис International Radar.

Пентагон

В среду Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил, что сделка между США и Талибаном ускорила крах Афганистана, сообщает ВВС.

Со слов американского генерала сделка оказала «действительно пагубное воздействие» на афганское правительство и вооруженные силы. С его словами согласился министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что соглашение помогло талибам «стать сильнее».

Он сказал, что «довольно долго» считал, что если США сократят число своих военных советников в Афганистане до уровня ниже 2500 человек, афганское правительство и военные неизбежно рухнут.

Напомним, 29 февраля 2020 года подписанное администрацией Трампа с талибами в Дохе, Катар, было подписано соглашение, в котором США обещали полностью вывести свои войска к маю 2021 года, а талибы обязались выполнить несколько условий, включая прекращение атак на США и коалиционные силы.

Цель соглашения заключалась в содействии мирным переговорам между талибами и афганским правительством, но эти дипломатические усилия не принесли успеха до того, как в январе бывшего президента США Дональда Трампа сменил Джо Байден, который и продлил крайний срок вывода войск до 31 августа.

Столкновения с ИГ

30 сентября в провинции Забуль на границе с Пакистаном прошли боестолкновения талибов с боевиками террористической группировки ИГ. В результате столкновений 17 членов движения «Талибан» погибли, передает ТАСС со ссылкой на телеканал KabulNewsTV.

Между тем, позже телеканал заявил, что официальные лица «Талибана» опровергли данную информацию, несмотря на то, что местные источники в Забуле подтвердили факт столкновений и многочисленных жертв с обеих сторон.

Приказ покинуть частные владения

Назначенный на должность премьер-министра афганского правительства мулла Мохаммад Хасан Ахунд издал указ, в котором всем сторонникам талибов приказано незамедлительно покинуть частные владения и вернуться на базы движения, передает новостное агентство Pajhwok.

«Все сотрудники министерств обороны, внутренних дел, а также служб разведки, которые проживают в частных домах, должны покинуть их и переехать в военные центры и на базы подразделений, в которых они числятся», - сообщается в заявлении.

Кроме того, Мохаммад Хасан Ахунд запретил сторонникам «Талибана» входить в дома и проникать на территории частных предприятий в Кабуле и его пригородах под предлогом обыска транспортных средств или другой техники, а также запретил «вывозить из частных домов и предприятий транспорт и любое оборудование».

Образование

На сегодня большинство высших учебных заведений Афганистана пока не может возобновить свою работу из-за проблем, связанных с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов. Как подчеркивал ранее назначенный на должность министра образования во временном правительстве Абдул Баки Хаккани, все малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными, а также обязательно соответствовать нормам ислама.

Между тем, на днях в социальных сетях Афганистана получила распространение информация о закрытии талибами различных профсоюзных организаций и ассоциаций студентов и преподавателей. Информация была опровергнута «Талибаном», после чего Абдул Баки Хаккани провел совещание с руководством Кабульского университета, в ходе которого подчеркнул, что «новая образовательная система Афганистана будет строиться главным образом в рамках канонов ислама».

Помимо этого, на днях «Талибан» сообщил об открытии учебного центра для подготовки собственных военных кадров. Образовательное учреждение открылось в провинции Забуль на юге Афганистана. В первом наборе курсантов зачислено 400 сторонников талибов.

Регулирование цен

Замглавы временного афганского кабмина Абдул Салам Ханафи сообщил о создании специальной комиссии по контролю за регулированием цен.

«Чтобы постепенно выходить из нынешнего кризиса, нами создана специальная комиссия по контролю за регулированием цен, прежде всего на продукты питания и медикаменты, то есть на товары первой необходимости», - заявил Ханафи по итогам специального заседания в Кабуле.

Также национальным производителям были выданы разрешения на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Ханафи заверил, что в ближайшее время всем сотрудникам государственных учреждений будут полностью выплачены все задолженности по зарплате. «В пяти министерствах почти все сотрудники или большинство из них уже получили необходимые выплаты. В скором времени мы рассчитаемся по долгам с каждым работником», - отметил политик.

Международная помощь

В среду, 29 сентября, президент Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил 348,2 миллиона долларов США на гуманитарную помощь народу Афганистана. В своем сообщении в Твиттере политик написала, что ЕС поддерживает народ Афганистана, отметив, что рейс уже доставил помощь в Афганистан.

Комиссар ЕС по урегулированию кризисов Янез Ленарчич, в свою очередь, заявил, что в Афганистан доставилено 32 тонны гуманитарной помощи.

Ленарчич добавил, что помощь будет распределена ЮНИСЕФ и ВОЗ людям, которые больше всего пострадали от конфликтов и холеры в Афганистане.

До этого Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил 45 миллионов долларов США, чтобы помочь предотвратить крах сектора здравоохранения Афганистана.