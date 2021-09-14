Аэропорт Хитроу перестал быть самым популярным в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лондонский Хитроу больше не является самым популярным аэропортом в Европе, опустившись на 10-е место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов, который возглавлял до пандемии, передает МИА Казинформ со ссылкой на ТАСС.

В августе этого года в Хитроу было обслужено лишь 19,5 тыс. рейсов. Рекорд по этому показателю установил амстердамский Схипхол, который обслужил 33 тыс. рейсов. В десятке наиболее загруженных аэропортов Европы оказались и воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижский Руасси - Шарль-де-Голль.