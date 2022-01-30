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    21:14, 29 Январь 2022 | GMT +6

    Аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход боевиков, прилетевших из одного центральноазиатского города - Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Об этом заявил Прещидент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью агентсву «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства заявил о полной безынициативности руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий в Алматы.



    Теги:
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