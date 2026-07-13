Аэропорт Астаны предупредили о возможных срабатываниях пожарной сигнализации

В терминале T2 аэропорта Астаны пройдут профилактические работы на системе пожарной сигнализации, передает Kazinform.

Сегодня в терминале T2 Международного аэропорта Астаны проводятся плановые профилактические работы на системе автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Как сообщили в администрации аэропорта, специалисты выполнят техническое обслуживание и очистку датчиков пожарной сигнализации. Работы будут проводиться с 13:00 до 17:00.

В этот период возможны кратковременные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

Администрация аэропорта просит пассажиров, сотрудников и арендаторов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать эту информацию при нахождении в терминале.

В аэропорту также принесли извинения за возможные временные неудобства.

Ранее сообщалось, что тарифы на парковку изменятся в аэропорту Астаны.