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    Аэропорт Астаны предупредили о возможных срабатываниях пожарной сигнализации

    В терминале T2 аэропорта Астаны пройдут профилактические работы на системе пожарной сигнализации, передает Kazinform.

    Аэропорт Астаны сотрудник Астана әуежайының қызметкері
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сегодня в терминале T2 Международного аэропорта Астаны проводятся плановые профилактические работы на системе автоматической пожарной сигнализации (АПС).

    Как сообщили в администрации аэропорта, специалисты выполнят техническое обслуживание и очистку датчиков пожарной сигнализации. Работы будут проводиться с 13:00 до 17:00.

    В этот период возможны кратковременные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

    Администрация аэропорта просит пассажиров, сотрудников и арендаторов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать эту информацию при нахождении в терминале.

    В аэропорту также принесли извинения за возможные временные неудобства.

    Ранее сообщалось, что тарифы на парковку изменятся в аэропорту Астаны.

    Авиация Астана Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор