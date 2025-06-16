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    10:22, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Астаны предупредил о возможных ограничениях движения

    В связи с проведением форума «Центральная Азия — Китай» с 16 по 18 июня в Астане будут действовать временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Астаны
    Фото: Министерство транспорта

    — В том числе возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра). В данный период возможны изменения в расписании полетов, — говорится в сообщении.

    Напомним, 16–18 июня Астану посещает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня в столице пройдёт второе заседание Делового совета «Китай — Центральная Азия» с участием глав государств Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятия в Астане с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

    Теги:
    Дороги Авиация Астана Аэропорт
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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