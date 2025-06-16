Аэропорт Астаны предупредил о возможных ограничениях движения

— В том числе возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра). В данный период возможны изменения в расписании полетов, — говорится в сообщении.

Напомним, 16–18 июня Астану посещает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня в столице пройдёт второе заседание Делового совета «Китай — Центральная Азия» с участием глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятия в Астане с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.