Аэропорт Астаны предупредил о возможных ограничениях движения
В связи с проведением форума «Центральная Азия — Китай» с 16 по 18 июня в Астане будут действовать временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В том числе возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра). В данный период возможны изменения в расписании полетов, — говорится в сообщении.
Напомним, 16–18 июня Астану посещает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня в столице пройдёт второе заседание Делового совета «Китай — Центральная Азия» с участием глав государств Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятия в Астане с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.