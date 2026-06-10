Аэропорт Астаны предупредил о возможных ложных срабатываниях пожарной сигнализации
В терминале 1 Международного аэропорта Астаны сегодня, 10 июня, проводятся плановые работы по системе автоматической пожарной сигнализации, передает Kazinform.
Как сообщили в администрации аэропорта, работы включают временное отключение пожарных панелей, паяльные работы, профилактику и диагностику неисправностей.
Они будут проводиться с 09:30 до 13:00, а также с 14:00 до 15:00.
В этот период возможны кратковременные ложные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.
Администрация аэропорта просит пассажиров, сотрудников и арендаторов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данную информацию.
Ранее сообщалось о том, что с 1 июня 2026 года Международный аэропорт Астаны вернулся к штатному режиму работы после завершения планового ремонта взлетно-посадочной полосы.