Аэропорт Астаны предупредил о возможных ложных срабатываниях пожарной сигнализации

В терминале 1 Международного аэропорта Астаны сегодня, 10 июня, проводятся плановые работы по системе автоматической пожарной сигнализации, передает Kazinform.

Как сообщили в администрации аэропорта, работы включают временное отключение пожарных панелей, паяльные работы, профилактику и диагностику неисправностей.

Они будут проводиться с 09:30 до 13:00, а также с 14:00 до 15:00.

В этот период возможны кратковременные ложные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

Администрация аэропорта просит пассажиров, сотрудников и арендаторов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данную информацию.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июня 2026 года Международный аэропорт Астаны вернулся к штатному режиму работы после завершения планового ремонта взлетно-посадочной полосы.