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    Аэропорт Астаны предупредил о возможных ложных срабатываниях пожарной сигнализации

    В терминале 1 Международного аэропорта Астаны сегодня, 10 июня, проводятся плановые работы по системе автоматической пожарной сигнализации, передает Kazinform.

    Международный аэропорт Астаны
    Фото: Международный аэропорт Астаны

    Как сообщили в администрации аэропорта, работы включают временное отключение пожарных панелей, паяльные работы, профилактику и диагностику неисправностей.

    Они будут проводиться с 09:30 до 13:00, а также с 14:00 до 15:00.

    В этот период возможны кратковременные ложные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

    Администрация аэропорта просит пассажиров, сотрудников и арендаторов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данную информацию.

    Ранее сообщалось о том, что с 1 июня 2026 года Международный аэропорт Астаны вернулся к штатному режиму работы после завершения планового ремонта взлетно-посадочной полосы.

    Астана Аэропорт
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор