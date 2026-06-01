Аэропорт Астаны перешел на штатный режим работы с 1 июня

С 1 июня 2026 года Международный аэропорт Астаны вернулся к штатному режиму работы после завершения планового ремонта взлётно-посадочной полосы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Рейсы выполняются согласно расписанию авиакомпаний, а обслуживание воздушных судов осуществляется в полном объеме без ограничений по времени.

Напомним, что масштабные ремонтные работы проводились в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года. Для выполнения необходимых мероприятий взлетно-посадочная полоса ежедневно закрывалась с 10:00 до 18:00, в связи с чем часть рейсов временно была перенесена на утренние и вечерние часы.

В ходе ремонта специалисты аэродромной службы провели комплекс мероприятий, направленных на поддержание высокого уровня безопасности полетов и эксплуатационной надежности аэродрома.

Реализованные мероприятия способствовали повышению эксплуатационной надежности аэродромной инфраструктуры и обеспечению высокого уровня безопасности полетов.

Международный аэропорт Астаны благодарит пассажиров и авиакомпании за понимание в период проведения ремонтных мероприятий и продолжает работу по совершенствованию аэродромной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами безопасности и качества обслуживания.

Ранее сообщалось о том, что с 21 мая на территории международного аэропорта Астаны начались дорожные работы по обновлению асфальтового покрытия на привокзальной площади и подъездных путях.