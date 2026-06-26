Аэропорт Астаны перешел на систему мотивации персонала по результатам работы

В столичном аэропорту проведена работа по пересмотру системы оплаты труда и внедрению KPI-модели мотивации персонала. Об этом сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Бекен Сейдахметов в ходе пресс-конференции для СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Бекена Сейдахметова, в рамках анализа кадровой системы был выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с уровнем и стабильностью заработной платы, после чего началась поэтапная корректировка подходов к оплате труда.

— В первые дни мы провели анонимный опрос. Два ключевых момента отметили сотрудники: нестабильность заработной платы и несправедливый подход. После этого мы пересмотрели систему. Сейчас около половины сотрудников получают зарплату на уровне от 500 тысяч тенге. В целом диапазон доходов составляет от 500 до 800 тысяч тенге, в зависимости от категории и должности, — отметил Бекен Сейдахметов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он подчеркнул, что в аэропорту внедрена система KPI, при которой премирование сотрудников зависит от результатов работы, а не носит фиксированный характер.

— Мы перешли на систему KPI-мотивации. То есть премия теперь выплачивается не просто так, а за конкретные результаты. Это сложная система, требующая оценки эффективности, но она делает подход более справедливым, — добавил он.

По данным руководства аэропорта, изменения являются частью более широкой программы по развитию кадрового потенциала и повышению качества обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Казахстана планирует войти в топ-100 по уровню сервиса.