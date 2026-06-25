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    Столичный аэропорт планирует войти в топ-100 по уровню сервиса

    Развитие столичного аэропорта рассматривается в логике формирования полноценного авиационного хаба с опорой на транзитные перевозки, базовую авиакомпанию и модернизацию инфраструктуры, рассказал председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Бекен Сейдахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Астана әуежайы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    По его словам, хабовая модель включает целый комплекс взаимосвязанных направлений — от расписания и логистики до привлечения частного бизнеса и повышения уровня безопасности.

    — Хаб — это не одно слово, это целый комплексный подход. Здесь самое важное — развитие транзитных и международных авиаперевозок, должна быть сильная базовая авиакомпания, стыковочное расписание, оптимизация внутренних процессов и привлечение частного бизнеса. Все это вместе формирует систему, — отметил он.

    Отдельное внимание, по словам спикера, уделяется расширению географии полетов, включая перспективу дальнемагистральных направлений.

    Бекен Сейдахметов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — В этом направлении решается целый комплекс задач, чтобы в перспективе нам было возможно летать, в том числе, и в Америку. Это работа не одного дня, а системная работа авиационных органов, аэропорта и авиакомпаний, — добавил Бекен Сейдахметов.

    Параллельно в аэропорту заявляют о планах по повышению качества обслуживания пассажиров и усилению позиций в международных рейтингах.

    По данным руководства, аэропорт уже занимает 86-е место в одном из международных рейтингов, однако в качестве стратегической цели рассматривается вхождение в топ-100 лучших аэропортов мира по уровню сервиса на основе более комплексных систем оценки, включая международные стандарты качества обслуживания.

    — Есть более глубокие системы оценки, такие как Skytrax, где учитывается до 800 параметров. Мы изучили эти подходы и уже разработали дорожную карту по внедрению стандартов качества, — отметил глава аэропорта.

    По его словам, в ближайшее время в аэропорту планируют запустить системную программу по внедрению единых стандартов обслуживания, которая охватит не только внутренние процессы авиагавани, но и все задействованные сервисные службы.

    Ранее мы рассказывали о том, как топливная инфраструктура формирует новые авиахабы Казахстана.

    Авиация Астана Аэропорт
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор