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    14:48, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Аэропорт Астаны обратился к пассажирам

    Международный аэропорт Астаны информирует пассажиров о проведении плановых технических работ компанией АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), которые состоятся 19 июля 2025 года с 02:00 до 08:00, передает агентство Kazinform.

    Аэропорт Астана әуежайы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В указанный период возможны временные ограничения доступа к ряду государственных электронных сервисов, включая:

    • eGov и eGov mobile (включая «Цифровые документы»),

    • e-Otinish,

    • E-license,

    • другие цифровые госуслуги.

    Работы запланированы на ночное время с учетом минимальной активности пользователей. Однако во избежание неудобств рекомендуют:

    • заранее завершить все необходимые операции через цифровые сервисы;

    • иметь при себе оригиналы удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, если их предъявление может потребоваться при прохождении процедур в аэропорту.

    Ранее АО «НИТ» сообщило о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Егов Астана Аэропорт
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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