14:48, 18 Июль 2025 | GMT +5
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам
В указанный период возможны временные ограничения доступа к ряду государственных электронных сервисов, включая:
- eGov и eGov mobile (включая «Цифровые документы»),
-
e-Otinish,
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E-license,
-
другие цифровые госуслуги.
Работы запланированы на ночное время с учетом минимальной активности пользователей. Однако во избежание неудобств рекомендуют:
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заранее завершить все необходимые операции через цифровые сервисы;
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иметь при себе оригиналы удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, если их предъявление может потребоваться при прохождении процедур в аэропорту.
Ранее АО «НИТ» сообщило о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией.