19 июля будут временно недоступны eGov и другие госуслуги

Технические работы запланированы 19 июля 2025 года в период с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.

В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);

Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;

Cервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);

Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;

Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.