18:09, 17 Июль 2025 | GMT +5
19 июля будут временно недоступны eGov и другие госуслуги
АО «НИТ» информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией, передает корреспондент агентства Kazinform.
Технические работы запланированы 19 июля 2025 года в период с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.
В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);
- Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- Cервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;
- Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
- Для предотвращения возможных неудобств рекомендуется заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ, - говорится в официальном сообщении.