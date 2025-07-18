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    18:09, 17 Июль 2025 | GMT +5

    19 июля будут временно недоступны eGov и другие госуслуги

    АО «НИТ» информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    егов
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Технические работы запланированы 19 июля 2025 года в период с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.

    В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

    • Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);
    • Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
    • Cервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
    • Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;
    • Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

    - Для предотвращения возможных неудобств рекомендуется заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ, - говорится в официальном сообщении.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Егов
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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