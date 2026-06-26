Аэропорт Астаны готовит масштабное благоустройство прилегающей территории

В АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» планируется реализация проекта по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщил председатель правления предприятия Бекен Сейдахметов в ходе пресс-конференции для СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Бекена Сейдахметова, работы затронут внешний облик территории аэропорта, включая озеленение и обновление отдельных элементов инфраструктуры.

— Сегодня Астана активно развивается, город становится более современным и комфортным. На этом фоне аэропорт, как одна из ключевых точек въезда в столицу, также должен соответствовать общему уровню. Поэтому принято решение о проведении работ по благоустройству прилегающей территории, — отметил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он уточнил, что проект реализуется при поддержке городских властей и предусматривает обновление ряда элементов внешнего оформления, включая зеленые зоны и покрытия.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено сезонным работам по озеленению, которые планируется провести в оптимальные агротехнические сроки.

Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев назвал приоритетную локацию для строительства второго аэропорта в Астане.