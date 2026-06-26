KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Аэропорт Астаны готовит масштабное благоустройство прилегающей территории

    В АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» планируется реализация проекта по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщил председатель правления предприятия Бекен Сейдахметов в ходе пресс-конференции для СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Астаны готовит масштабное благоустройство прилегающей территории
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По словам Бекена Сейдахметова, работы затронут внешний облик территории аэропорта, включая озеленение и обновление отдельных элементов инфраструктуры.

    — Сегодня Астана активно развивается, город становится более современным и комфортным. На этом фоне аэропорт, как одна из ключевых точек въезда в столицу, также должен соответствовать общему уровню. Поэтому принято решение о проведении работ по благоустройству прилегающей территории, — отметил он.

    Бекен Сейдахметов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Он уточнил, что проект реализуется при поддержке городских властей и предусматривает обновление ряда элементов внешнего оформления, включая зеленые зоны и покрытия.

    Отдельное внимание, по его словам, будет уделено сезонным работам по озеленению, которые планируется провести в оптимальные агротехнические сроки.

    Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев назвал приоритетную локацию для строительства второго аэропорта в Астане.

    Реконструкция Авиация Транспорт Астана Аэропорт Строительство
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор