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Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Июня 2023, 11:27
Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Алматы в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год. Международный аэропорт Алматы в 2022 году принял более чем 7,2 млн пассажиров и планируется увеличение пассажиропотока до 8 млн в 2023 году.

«На данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории Международного аэропорта Алматы. Мы делаем все возможное для скорейшего завершения строительства нового Международного пассажирского терминала, пропускная способность которого составит 7 млн человек и который предоставит необходимый комфорт и удобство жителям и гостям нашего города», - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Алматы.


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