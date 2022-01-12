Аэропорт Алматы откроют с 13 января
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00. В связи с введением комендантского часа в городе Алматы, работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешен только пассажирам», - сообщили в пресс-службе аэропорта города.
Напомним, аэропорт Алматы был захвачен во время массовых беспорядков, а позже в ходе антитеррористической спецоперации он был освобожден.
Ранее казахстанская певица, артистка лейбла Black Star Nazима не смогла вылететь из Алматы в Москву в тот день, когда был захвачен аэропорт. В самолете она провела 15 часов.
В Казахстане с 6 января введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января.
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