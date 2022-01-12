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Аэропорт Алматы откроют с 13 января

12 Января 2022 15:09
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Аэропорт Алматы откроют с 13 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Международный аэропорт Алматы возобновляет свою деятельность с 13 января 2022 года с 00:00. В связи с введением комендантского часа в городе Алматы, работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешен только пассажирам», - сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен во время массовых беспорядков, а позже в ходе антитеррористической спецоперации он был освобожден.

Ранее казахстанская певица, артистка лейбла Black Star Nazима не смогла вылететь из Алматы в Москву в тот день, когда был захвачен аэропорт. В самолете она провела 15 часов.

В Казахстане с 6 января введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января.


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#Алматы   #Транспорт   #Аэропорт   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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