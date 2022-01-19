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Аэропорт Алматы начал работать в штатном режиме
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00.00 часов 19 января 2022 года международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также сообщается, что доступ на территорию аэропорта на автотранспорте временно ограничен.
Отметим, аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января. Из-за комендантского часа в городе он работал с 08:00 до 21:00.
Во время беспорядков аэропорт был захвачен террористами, но позже был освобожден.
Ранее сообщалось, что с 19 января движение автобусов, троллейбусов будет в обычном режиме - с 06.00 до 23.00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов.
Напомним, 19 января в 00:00 часов в городе завершились режим ЧП и комендантский час. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.
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