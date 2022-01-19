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Аэропорт Алматы начал работать в штатном режиме

19 Января 2022 09:40
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Аэропорт Алматы начал работать в штатном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00.00 часов 19 января 2022 года международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также сообщается, что доступ на территорию аэропорта на автотранспорте временно ограничен.

Отметим, аэропорт Алматы возобновил свою деятельность с 13 января. Из-за комендантского часа в городе он работал с 08:00 до 21:00.

Во время беспорядков аэропорт был захвачен террористами, но позже был освобожден.

Ранее сообщалось, что с 19 января движение автобусов, троллейбусов будет в обычном режиме - с 06.00 до 23.00 часов, метрополитена - с 06:00 до 00:00 часов.

Напомним, 19 января в 00:00 часов в городе завершились режим ЧП и комендантский час. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.

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#Алматы   #Аэропорт   #ЧП-2022  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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