Аэропорт Алматы будет принимать более шести миллионов человек в год
В прямом эфира на телеканале «Алматы» аким подчеркнул: чтобы город имел новые возможности для роста экономики, доступ к городу должен быть удобным.
«В этой связи у нас важный вопрос - развитие международного аэропорта Алматы. Сегодня вы знаете, что есть уже новый инвестор, они уже приступили к своей работе. В ближайшее время начнется строительство нового терминала, по завершении которого мы уже получим пропускную способность более шести миллионов человек в год. Это даст возможность более качественно принимать пассажиров, гостей, инвесторов, туристов», - сказал аким.
По словам Бакытжана Сагинтаева успех города зависит от благоприятных условий проживания, развития инфраструктуры и создания лучшего бизнес-климата.
Ранее сообщалось, что компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы.
Президентом - генеральным директором Международного аэропорта Алматы назначен Мете Еркал.