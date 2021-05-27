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    16:13, 27 Май 2021 | GMT +6

    Аэропорт Алматы будет принимать более шести миллионов человек в год

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время начнется строительство нового терминала международного аэропорта Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прямом эфира на телеканале «Алматы» аким подчеркнул: чтобы город имел новые возможности для роста экономики, доступ к городу должен быть удобным.

    «В этой связи у нас важный вопрос - развитие международного аэропорта Алматы. Сегодня вы знаете, что есть уже новый инвестор, они уже приступили к своей работе. В ближайшее время начнется строительство нового терминала, по завершении которого мы уже получим пропускную способность более шести миллионов человек в год. Это даст возможность более качественно принимать пассажиров, гостей, инвесторов, туристов», - сказал аким.

    По словам Бакытжана Сагинтаева успех города зависит от благоприятных условий проживания, развития инфраструктуры и создания лучшего бизнес-климата.

    Ранее сообщалось, что компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы.

    Президентом - генеральным директором Международного аэропорта Алматы назначен Мете Еркал.


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