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    21:27, 24 Март 2024 | GMT +6

    Аэропорт Алматы объяснил видео с небрежной разгрузкой «багажа»

    Аэропорт Алматы объяснил видео с небрежной разгрузкой «багажа»
    Фото: кадр из видео

    Видео с кидавшими «чемоданы» сотрудниками пояснили в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Telegram-канале krivosheev.live опубликовано видео, на котором сотрудники небрежно занимались погрузкой «багажа». 

    — Касательно этого видео сообщаем, что предметы, которые были приняты за пассажирский багаж, на самом деле являются брикетами, содержащими использованные пледы и подушки. После высадки пассажиров на воздушном судне проводится уборка, и персонал авиакомпании забирает эти брикеты с собой. Просим не распространять ложную информацию и не вводить в заблуждение, — пояснили в пресс-службе международного аэропорта города.

    Теги:
    Самолет Соцсети Грузоперевозки Аэропорт Видео Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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