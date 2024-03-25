21:27, 24 Март 2024 | GMT +6
Аэропорт Алматы объяснил видео с небрежной разгрузкой «багажа»
Видео с кидавшими «чемоданы» сотрудниками пояснили в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Telegram-канале krivosheev.live опубликовано видео, на котором сотрудники небрежно занимались погрузкой «багажа».
— Касательно этого видео сообщаем, что предметы, которые были приняты за пассажирский багаж, на самом деле являются брикетами, содержащими использованные пледы и подушки. После высадки пассажиров на воздушном судне проводится уборка, и персонал авиакомпании забирает эти брикеты с собой. Просим не распространять ложную информацию и не вводить в заблуждение, — пояснили в пресс-службе международного аэропорта города.