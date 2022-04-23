Аэропорт Актобе перенесут - аким города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Встреча с участием акима Актобе Асхата Шахарова по вопросам изменений в генплане города прошла сегодня в областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аэропорт Актобе планируют перенести за пределы города в ближайшем будущем. На сегодняшний день из-за активной застройки аэропорт практически находится в чертах города.

«Аэропорт будет переноситься. Конечно, этот процесс решится не сегодня и не завтра. На сегодня мы решаем вопрос финансирования, будем приглашать инвестора. По всем СНИПам нынешний аэропорт не соответствует требованиям. Планируется перенос аэропорта в сторону поселка Маржанбулак», - сказал аким города Асхат Шахаров.

Однако, по словам А.Шахарова, железнодорожный вокзал пока переносить не планируется.

Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Актобе Султан Аманчин, генплан города был утвержден Правительством в 2016 году, однако сейчас необходима его корректировка.

«Генплан был утвержден в 2016 году Правительством. Однако сегодня в генплан вносятся корректировки. Дело в том, что на момент утверждения территория города составляла 29 тыс. га, а сегодня границы города выросли, и есть проблемные участки. Одна из проблем - это аэропорт», - сказал он.

Также, по словам акима Актобе, вокруг города будет создан зеленый пояс шириной 400 метров, при этом, объездную дорогу планируется пустить через поселок Каракудук.

Главный архитектор города также отметил наличие проблемных участков в микрорайоне «Батыс-2», однако в новом микрорайоне «Батыс-3», названном «Улы Дала», учтены все допущенные недочеты.

«В микрорайоне «Улы Дала» есть проект детальной планировки, есть возможность разработки единого архитектурного стиля, который подразумевает компактность, общественное пространство, умные дворы», - сказал архитектор.

А. Шахаров отметил, что для данного микрорайона на сегодня решены все вопросы по инфраструктуре, кроме вопроса с канализацией.