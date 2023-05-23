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Аэропорт Актау не будет работать два дня

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 21:37
Аэропорт Актау не будет работать два дня Фото из открытых источников

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 24 и 25 мая аэропорт Актау с 10:00 до 20:00 не будет принимать рейсы. Об этом сегодня сообщили в авиакомпании FlyArystan, передает МИА «Казинформ».

«Аэропорт в городе Актау закрывается на ремонтные работы взлетно-посадочной полосы 24, 25 мая 2023 года с 10:00 до 20:00. Актуальная информация о времени вылета отправляется пассажирам на номера, указанные при бронировании. Просим обратить ваше внимание, что данные изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании. FlyArystan поддерживает аэропорт г. Актау в их стремлении обеспечить безопасность полётов, однако мы сожалеем, что позднее уведомление от аэропорта города Актау повлияло на Ваши планы», - говорится в сообщении.


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