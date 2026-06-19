Аэропорт Актау готовят к приему крупнейших самолетов: реконструкция завершена на 90%

В международном аэропорту Актау продолжается масштабная модернизация аэродромной инфраструктуры. На сегодняшний день капитальный ремонт перрона выполнен на 90%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Работы являются продолжением комплексной реконструкции аэродромных покрытий, стартовавшей в 2024 году. В рамках первого этапа были реконструированы взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки. Этот этап завершился в июле 2025 года.

С мая 2026 года реализуется второй этап проекта, который включает капитальный ремонт перрона и объектов периметровой инфраструктуры. Все работы ведутся без ограничения полетов и не влияют на деятельность аэропорта.

В настоящее время продолжается укладка оставшейся части покрытия перрона, монтаж периметрового ограждения и дополнительного освещения. Полностью завершить проект планируется до конца третьего квартала 2026 года.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Как отмечается, модернизация позволит повысить уровень безопасности полетов, увеличить количество и прочность мест стоянки воздушных судов, а также создать условия для обслуживания тяжелых грузовых самолетов.

После завершения реконструкции аэропорт Актау сможет принимать все типы воздушных судов, включая самолеты категории F. Это откроет дополнительные возможности для развития международных транзитных маршрутов и грузовых перевозок через западный регион Казахстана.

Ранее сообщалось, почему передачу аэропорта Туркестана в частные руки отложили до 2027 года.