Аэрацию улиц из-за аномальной жары усилят в Алматы

В Алматы организуют аэрацию улиц в связи с предстоящим повышением температуры воздуха, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным РГП «Казгидромет», с 16 по 20 июля в Алматы ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха местами достигнет +42 градусов, впервые в этом сезоне превысив отметку +40 градусов и значительно превысив климатическую норму.

— В связи с прогнозируемым повышением температуры принято решение усилить меры по содержанию улично-дорожной сети и организации дополнительного охлаждения городских территорий, — сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

В этот период на магистральных улицах и участках с интенсивным пешеходным движением будет организована работа 16 колонн специальной техники, выполняющей полив проезжей части с распылением воды в воздух (аэрацию). Работы будут проводиться в наиболее жаркие часы суток и охватят более 128 улиц города.

Одновременно в ежедневном режиме продолжается санитарное содержание улично-дорожной сети. Для мойки дорог, тротуаров, остановочных павильонов и других объектов городской инфраструктуры уже задействовано свыше 500 единиц специализированной техники.

— Проведение аэрации и полива позволит снизить температуру воздуха вблизи дорожного покрытия, усилить пылеподавление, уменьшить нагрев асфальта и тем самым снизить температурную нагрузку на дорожное покрытие в период экстремальной жары, — заверили в акимате.

Ранее в управлении общественного здравоохранения сообщили, что в Алматы на фоне аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью.