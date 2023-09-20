РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:35, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Адвокаты осужденных сорвали процесс по делу о захвате аэропорта Алматы

    суд

    В Алматинском городском суде должны были пройти судебные слушания апелляционной коллегии по уголовному делу, связанному с нападением на международный аэропорт города и диспетчерскую службу во время январских событий 2022 года, однако процесс был прерван адвокатами осужденных. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заседание суда должно было состояться в онлайн-режиме, о чем участникам процесса было заблаговременно сообщено. Однако, несмотря на это, часть адвокатов явилась к зданию городского суда с требованием проведения офлайн-заседания. Нарушая порядок, пытаясь прорваться в здание суда силой, адвокаты осужденных не подключились к процессу, тем самым сорвав его проведение», - сообщили в пресс-службе городского суда.

    Отмечается, что такими действиями представители защиты не обеспечили соблюдение прав своих доверителей. В связи с этим, судебной коллегией принято решение о направлении в адрес городской коллегии адвокатов частного постановления в отношении указанных лиц, сорвавших процесс.

    «Решение о проведении онлайн-заседания было принято ввиду того, что в суде первой инстанции родственники подсудимых, а также другие участники вели себя агрессивно, мешая нормальному ходу судебного слушания. В результате их действий было повреждено имущество в зале судебного заседания. Кроме того, указанные действия создавали помехи проведению параллельных процессов в суде», - добавили в горсуде.

    В июле этого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор по делу о захвате аэропорта Алматы. Обвиняемыми по делу проходили пять человек - четверо мужчин осуждены на 8 лет, а женщину приговорили к 4 годам лишения свободы.

    Теги:
    Суды Алматы Алматинская трагедия
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!