Адвокаты бывшего главного урбаниста Алматы заявили отвод судье

Адвокат Шолпан Сарсенова заявила, что у защиты имеются основания сомневаться в объективности и беспристрастности суда. По ее словам, при повторном поступлении дела в суд не были устранены нарушения, ранее указанные апелляционной инстанцией, а новый обвинительный акт по существу не отличается от предыдущего.

Защита также указала, что суд не проверил обоснованность дальнейшего содержания Ахмеджанова под стражей, несмотря на истечение предельных сроков меры пресечения. По мнению адвокатов, повторное избрание ареста является незаконным и нарушает конституционные права подсудимого на свободу.

— Игнорирование обязательных для суда выводов апелляционной инстанции, фактическое непринятие во внимание неустраненных существенных нарушений уголовно-процессуального закона свидетельствуют о предвзятом подходе к рассмотрению дела и создают обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности суда, — подчеркнула Сарсенова.

Второй адвокат подсудимого Утибаев поддержал ходатайство коллеги.

Сам Алмасхан Ахмеджанов также поддержал заявление об отводе и заявил, что не доверяет суду. Кроме того, он сообщил о проблемах со здоровьем и отметил, что его заболевание входит в перечень медицинских показаний, при которых содержание под стражей не допускается.

Другой подсудимый Ардак Самамбетов также поддержал ходатайство защиты, указав на, по его мнению, грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, связанные с мерой пресечения и неисполнением выводов апелляционной инстанции.

Прокурор Мадияр Кудиярбек, в свою очередь, выступил против отвода, отметив, что все доводы стороны защиты ранее уже были рассмотрены в ходе предварительного слушания и получили надлежащую правовую оценку. По его словам, оснований ставить под сомнение беспристрастность суда не имеется.

Выслушав мнения сторон, судья Асия Калкаева удалилась в совещательную комнату для принятия решения. Позже она огласила вердикт — в удовлетворении ходатайства об отводе судьи отказано.

Судья пояснила, что доводы, приведенные стороной защиты, не могут служить доказательством прямой, косвенной или иной личной заинтересованности председательствующего в исходе дела.

Отметим, что сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении шести фигурантов, среди которых бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов и экс-руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов. https://www.inform.kz/ru/povtorniy-sud-nachalsya-podelu-bivshego-glavnogo-urbanista-almati-8b1997

Всего по делу проходят шесть человек. В феврале 2025 года специализированный межрайонный суд Алматы признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и пособничестве в мошенничестве. https://www.inform.kz/ru/delo-eks-glavi-urbanistiki-almati-sud-vines-prigovor-56ac5b

Тогда Алмасхан Ахмеджанов был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ардак Самамбетов получил 10 лет колонии, экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель Ерлан Жармуханбетов — 14 лет. Директор оценочной компании Алмазхан Бакиров был осужден на 8 лет, а предприниматели Муханбеталы Шалкарбеков и Берик Ускембаев — к 5 годам условно.

Однако в феврале 2026 года Алматинский городской суд отменил приговор. Позже, в марте, уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов в Алматы.

В суде экс-глава урбанистики Ахмеджанов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и намерен отстаивать свою правоту. Также он сообщил о наличии проблем со здоровьем.