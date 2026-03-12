Адвокат в Павлодаре выманил 6,1 млн тенге «на взятки»

Стороной обвинения доказано, что адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов путем обмана ввел в заблуждение доверителя и предпринимал действия, направленные на получение неправомерной выгоды, путем уговоров склонял его на передачу денежного вознаграждения должностным лицам за якобы принятие благоприятных процессуальных решений.

В результате преступных действий обманным путем получил от доверителя в размере 6 100 000 тенге, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Вина адвоката была доказана благодаря активной позиции прокурора, поддерживающего государственное обвинение.

27 февраля 2026 года судом ему назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью юридического консультанта сроком на три года и лишением специального звания подполковника.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-председателей судов Петропавловска осудили за взятки при вынесении решений.