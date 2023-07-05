Адвокат экс-министра Мухамедиулы арестован на два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат осужденного экс-министра Мухамедиулы арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

«3 июля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.», - говорится на сайте суда.

Ранее сообщалось, что по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта РК Мухамедиулы А. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов США установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

При этом ранее приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Мухамедиулы А. осужден к 8 годам лишения свободы.