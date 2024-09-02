07:29, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6
Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в крупных городах Казахстана
В четырех городах Казахстана изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Правительство для граждан».
— Со 2 сентября меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее. Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике, — говорится в сообщении.
Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, а в субботу до 13:00. Дежурные спецЦОНы работают в будние дни до 18:00, в субботу до 13:00.
Ранее сообщалось о запуске нового сервиса вызова сотрудника ЦОН на дом. Выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги, за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.