Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в крупных городах Казахстана

В четырех городах Казахстана изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, передает агентство Kazinform.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Правительство для граждан».

— Со 2 сентября меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее. Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике, — говорится в сообщении.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, а в субботу до 13:00. Дежурные спецЦОНы работают в будние дни до 18:00, в субботу до 13:00.

Ранее сообщалось о запуске нового сервиса вызова сотрудника ЦОН на дом. Выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые госуслуги, за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.