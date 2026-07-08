Администрацию Трампа обвинили в раскрытии данных иранцев, ищущих убежища в США

Администрация Трампа предоставляет иранскому правительству конфиденциальную информацию об иранцах, ищущих убежища в США, утверждает правозащитная организация в федеральном иске, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Иранско-американский фонд правовой защиты обвинил федеральное правительство в том, что в прошлом году оно заключило соглашение с иранскими властями о периодическом «обмене иммиграционными документами и информацией об иранцах», находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля.

С марта 2025 года правительственные чиновники США «периодически отправляли по почте или доставляли лично» иммиграционные документы, содержащие конфиденциальную информацию о задержанных иранцах, постановления о депортации, ходатайства о смягчении наказания и заявления о предоставлении убежища.

В иске юрист организации Public Citizen Майкл Киркпатрик заявил, что многие пострадавшие просители убежища — это «участники демократических протестов, представители религиозных меньшинств, таких как христиане-евангелисты, или члены ЛГБТК-сообщества, которые ищут убежища в США из-за серьезных опасностей, с которыми они сталкиваются в Иране».

Министерство внутренней безопасности опровергло информацию о том, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) передавала иранскому правительству данные о заявлениях на получение убежища, назвав ее «ложной».

— Иммиграционная и таможенная служба США встречается с представителями всех стран, работает над получением проездных документов для задержанных, предоставляет нелегальным иммигрантам возможность связаться с их консульским представительством и обеспечивает консульский доступ к задержанным лицам в соответствии с применимыми законами, нормативными актами и политикой ведомства, — говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности.

Истцы хотят, чтобы соглашение федерального правительства с Ираном было признано незаконным. Они добиваются постановления, которое позволит повторно рассмотреть иммиграционные дела пострадавших иранских задержанных, чтобы определить, имеют ли они право на убежище или другие меры поддержки.

Ранее сообщалось об атаке КСИР на 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.