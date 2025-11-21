Администрацию алматинского рынка оштрафовали за незаконные торговые точки

Полиция провела рейд по выявлению фактов незаконной торговли, нарушений правил благоустройства и загрязнения общественных мест.

В районе, прилегающем к одному из крупных вещевых рынков города, были демонтированы незаконно размещенные торговые точки.

По данным ДП Алматы, только за один рейд к ответственности привлечены более 80 человек. Среди них — администрация одного из рынков, допустившая нарушения правил благоустройства и не обеспечившая наведение порядка на своей территории.

— Такие мероприятия проводятся на системной основе в рамках приоритета «Закон и порядок» и объявленного министром Года профилактики. Наша задача — обеспечить правопорядок, чистоту и безопасные, комфортные условия проживания в крупнейшем мегаполисе страны. Мы будем последовательно пресекать нарушения, создающие угрозу санитарной и общественной безопасности, — сказал начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Полиция призвала предпринимателей и горожан соблюдать правила благоустройства, отметив, что работа по пресечению незаконной торговли будет продолжена.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года в Алматы за факты стихийной торговли было составлено 756 административных протоколов на общую сумму 4 млн тенге.

Напомним, с 1 января 2026 года будут наказывать владельцев рынков, не завершивших работы по модернизации.



