Администрация Трампа уволила сотни сотрудников «Голоса Америки»

Увольнения коснулись журналистов и некоторых административных сотрудников, в общей сложности более трети персонала «Voice of America», которую власти США называют «голосом радикальной Америки».

Увольнения произошли после того, как администрация Трампа выставила на продажу федеральное здание в Вашингтоне, где располагается медиаорганизация.

Некоторые из уволенных в четверг журналистов были из зарубежных стран, которым придется покинуть Соединенные Штаты до конца июня, поскольку их иммиграционный статус был привязан к работе в новостной организации.

Старший советник Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк, которая курирует «Голос Америки», заявила, что администрация Трампа действовала в рамках своих законных полномочий.

— Мы находимся в процессе оптимизации агентства и сокращения федеральной бюрократии для удовлетворения приоритетов администрации. Мы продолжим сокращать раздутое USAGM и превратим архаичного динозавра в нечто, достойное финансирования трудолюбивыми американцами. Пристегните ремни. Это еще не все, — сообщила Кари Лейк.

Дональд Трамп обвинил издание в распространении «антиамериканской» и партийной «пропаганды».

Ранее Лейк заявила, что Агентство США по глобальным медиа и его редакции процветают в «растрате, мошенничестве и злоупотреблениях», не предоставив никаких доказательств.

Издание «Голос Америки», основанное в 1942 году, прекратило свою деятельность 15 марта, после подписанного Трампом указа. Его новостные программы были частично восстановлены после апрельского решения суда, которое помешало администрации Трампа расформировать агентство и другие редакции, которые оно курирует.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Голос Америки» и «Радио Свобода» в марте были отправлены в отпуск, а их профсоюзы подали иск против администрации Трампа.