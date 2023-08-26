Администратору сауны грозит тюремный срок за сутенерство в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 48-летнюю женщину, которая была администратором сауны. Ей грозит лишение свободы за организацию притона и сводничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники УБОП получили оперативную информацию о том, что администрация одной из саун города, возможно, причастна к сводничеству.

«В результате следственных действий оперативниками был зафиксирован факт сводничества со стороны 48-летней администратора сауны. Она вызвала девушку, которая за денежное вознаграждение оказала интимные услуги клиентам заведения. Девушка получила деньги, часть из которых передала администратору за «вызов», - сообщили в пресс-службе.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Алматы выявили притон для занятия проституцией, который работал под видом жилого дома.