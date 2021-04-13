Администратора кафе наказали за густой дым из трубы многоэтажки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев озадачило видео густого дыма из трубы в одном из многоэтажных домов в районе озера Сайран. Оказалось, что здесь проводилась очистка вытяжной системы одного из кафе. Администратора наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где из трубы выходит дым, появилось в Instagram . За кадром мужчина говорит, что это происходит в районе Сайрана: «Баню затопили», - говорится в посте.

В акимате Алмалинского района сообщили, что на место по адресу: ул. Толе би, 278 выехали инспекторы отдела охраны окружающей среды и экологии совместно с отделением природоохранной полиции Алмалинского УП. Факты указанные на интернет ресурсе подтвердились.

«По вышеуказанному адресу расположено кафе «Шашлычный двор», силами сотрудников проводились работы по очистке вытяжной системы. По факту загрязнения окружающей среды в отношении администратора кафе составлен административный протокол по ст. 505 ч.1 КоАП РК, штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге). Проведена профилактическая беседа, дано разъяснение. Замечание было устранено на месте», - отметили в акимате района.

Сообщается, что согласно главе 1, пп 3 правил благоустройства Алматы, юридическим и физическим лицам необходимо соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на территориях частных домовладений.



