Административный процедурно-процессуальный кодекс дает правовые гарантии гражданам - Думан Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 июля 2021 года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс. Какие гарантии предоставляются гражданам в рамках кодекса, и какие вопросы он будет регулировать, пояснил заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК Думан Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что кодексом вводятся принципы, призванные защитить интересы граждан, в том числе от необоснованных и недостаточно мотивированных решений государственных органов. Так, все неясности законодательства будут толковаться в пользу граждан.

«Административный процедурно-процессуальный кодекс регулирует вопросы реализации конкретных прав граждан. Речь идет об административных актах. Что такое административные акты? Это решение органов государственной власти по отношению к конкретному гражданину. Очень чувствительной сферой управления являются государственные услуги. Например, Вы хотите получить от государства 10 соток земли, которые Вам положены по Земельному кодексу. Решение акимата о выдаче земельного акта конкретному гражданину является административным актом. Административный кодекс устанавливает основные гарантии при реализации этих прав граждан. Государственные органы, в свою очередь, должны соблюдать все обязательства и принципы, которые установлены в Административном процедурно-процессуальном кодексе при реализации прав граждан. Это очень обширная сфера. В нее входят предоставление государственных услуг, выдача водительских удостоверений, лицензий – вся деятельность, направленная на реализацию конкретных прав граждан», - пояснил спикер.

Не стоит забывать о том, что у граждан закреплены права – требовать от государственных органов то, что им полагается по закону. Эти требования будут реализовываться по установленным в кодексе принципам.

«Это абсолютно новый документ в нашей правовой системе. Сейчас ведется подготовка государственных служащих и судей. Судьи, согласно кодексу, будут играть очень важную роль. Поскольку именно суды будут проверять решения государственных органов на соответствие требованиям Административного процедурно-процессуального кодекса. Будут созданы отдельные административные суды. Эти суды будут рассматривать именно споры граждан с государственными органами и иными организациями, наделенными публичными функциями в отношении граждан. Теперь судебный контроль будет над решением госорганов. К примеру, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» по закону выдает определенным субъектам предпринимательства сертификаты, которые подтверждают тот факт, что их товар отечественного производства. В данном случае НПП тоже будет попадать под требования нового вводимого кодекса. Они также должны будут выполнять требования, прописанные в кодексе», - отметил заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

К примеру, человек обратился за реализацией своего права. Он хочет получить то, на что законодательство дает ему право. Соответственно, человек подает обращение. С момента поступления обращения начинают действовать принципы Административного процедурно-процессуального кодекса. В этом кодексе расписаны все процедуры, которые обязан выполнять государственный орган: принять заявление, рассмотреть его в установленные сроки и вынести обоснованное решение. Если это отказ, он рассматривается как неблагоприятный акт для гражданина. И прежде чем государственный орган предоставит такой акт, он должен будет предоставить право заслушивания гражданина – предупредить его.

«За три дня до отказа нужно предупредить о том, что намереваются сделать отказ по определенным причинам, есть ли аргументы или доводы. Это проводится, чтобы предотвратить ошибки государственных органов. Если государственный орган не выслушает гражданина, то может ошибиться и не учесть какие-то аргументы, в итоге вынесет неблагоприятный акт. Согласно кодексу закрепляется гарантия гражданина – быть заслушанным перед принятием решений госорганов», - пояснил Думан Сулейменов.

После этого гражданин еще раз заслушивается, государственный орган принимает акт во внимание. То есть госорган должен еще раз обдумать и принять окончательное решение. Если решение вынесено не в пользу гражданина, реализуется процедура обжалования. Гражданин подает жалобу в вышестоящий орган. Этот орган проверяет и выносит решение по жалобе.

«Сегодня тоже можно обжаловать решение перед судом. Но чем отличается эта норма от нового кодекса. Отличается тем, что, когда человек судится с госорганом, идет принцип состязательности – кто больше аргументов приведет. То есть кто убедил суд, тот и выиграл спор. Конечно, в этом случае в проигрыше зачастую остаются граждане. Теперь же с введением административных судов, суд не будет смотреть, кто привел больше доводов. Напротив, суд сам будет брать в свои руки инициативу и требовать от государственного органа все необходимые документы. Действующее законодательство не предусматривает права быть заслушанным. Сейчас нет принципа охраны права на доверие. В новом кодексе вводится принцип охраны права на доверие, который позволяет гражданам отстаивать свои интересы, не отменять решения, которые однажды были внесены в отношении него от государственных органов. Кодекс дает правовые гарантии гражданам», - добавил заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК Думан Сулейменов.

Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года.