19 Сентября 2022, 08:51

Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться — Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил одно из крупнейших в стране предприятий по переработке молока – ТОО «МИЛХ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Компания выпускает более 120 наименований молочной продукции и направляет ее как на внутренний рынок, так и на экспорт в различные регионы Российской Федерации. В перспективе – выход на рынок Китая.

На заводах компании установлено современное высокотехнологичное оборудование. В 2023 году при содействии немецкого партнера планируется запустить новый производственный комплекс по выпуску сыров.

Премьер-Министр отметил, что одной из главных задач в АПК является увеличение объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной переработанной продукции, в частности, молочной.

«Мы должны полностью обеспечивать себя и выходить на зарубежные рынки. В этом направлении имеется огромный потенциал», — сказал Алихан Смаилов.

Находясь на предприятии, Премьер-Министр также провел встречу с сельхозпроизводителями региона, на которой были обсуждены вопросы переработки и экспорта агропродукции, создания рабочих мест, субсидирования, льготного кредитования, орошения, заготовки кормов и др.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство продолжит поэтапно расширять поддержку производителей, в том числе с помощью субсидирования и повышения доступности кредитных ресурсов.

«В текущем году в два раза был увеличен объем финансирования сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и укрепления социальной сферы. Мы хотим повысить производительность в отрасли и эффективность от каждого вкладываемого тенге», — сказал Премьер-Министр.

«Системные вопросы мы на еженедельной основе рассматриваем, решаем те или иные проблемы бизнеса. Министерство сельского хозяйства сейчас пересматривает все требования к предпринимателям в этой сфере, порядка 20% из них будут сокращены. Соответственно, административная нагрузка на бизнес в ближайшее время будет снижаться» , — заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz