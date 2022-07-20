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Администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска – Комитет гражданской авиации
20 Июля 2022 10:01

Администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска – Комитет гражданской авиации

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) заявляет, что не ограничивала полеты воздушных судов в аэропорту Уральска. Решение авиаперевозчики приняли самостоятельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

«Авиационными инспекторами администрации в ходе проверки 30 июня 2022 года выявлено, что несмотря на низкую несущую способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона, увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые.

Со стороны Авиационной администрации направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома об обеспечении контроля над соблюдением допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и повреждения воздушных судов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, ААК после встреч и обсуждений с представителями авиакомпаний и эксплуатантом аэродрома приняла решение о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2022 года FlyArystan отменил рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах в связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту города Уральска. Данные изменения обусловлены обращением аэропорта Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта.


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