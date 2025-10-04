Адилбек Умралиев назначен председателем правления Vietjet Qazaqstan

Адилбек Умралиев получил степень магистра делового администрирования (МВА) по специальности «Международный бизнес» в Европейском университете Швейцарской конфедерации. Ранее окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста в АО «Казкосмос». В разные годы работал в «Қазақстан Ғарыш Сапары», инфокоммуникационном холдинге «Зерде» и АО «Самрук-Қазына».

С 2019 года в Qazaqstan Air (Vietjet Qazaqstan) занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.

