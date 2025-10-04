РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:20, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Адилбек Умралиев назначен председателем правления Vietjet Qazaqstan

    Адилбек Умралиев имеет 18 лет опыта работы, из них более 15 лет в транспортно-коммуникационной сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Фонд «Самрук-Казына».

    Адилбек Умралиев
    Фото: @samrukkazynaofficial

    Адилбек Умралиев получил степень магистра делового администрирования (МВА) по специальности «Международный бизнес» в Европейском университете Швейцарской конфедерации. Ранее окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста в АО «Казкосмос». В разные годы работал в «Қазақстан Ғарыш Сапары», инфокоммуникационном холдинге «Зерде» и АО «Самрук-Қазына».

    С 2019 года в Qazaqstan Air (Vietjet Qazaqstan) занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.

    Ранее мы сообщали о назначении Думана Оспанова заместителем акима области Абай.

    Теги:
    Кадровые назначения Авиация Назначения ФНБ «Самрук Казына»
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают