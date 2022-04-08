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Адиль Турсунов назначен замминистра иностранных дел РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Апреля 2022, 11:47
Адиль Турсунов назначен замминистра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Адиль Турсунов назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Турсунов Адиль Капанулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Турсунов Адиль Капанулы

Родился в 1973 году в Алматы.

В 1994 году окончил Казахскую госакадемию управления, в 2001 году - дипломатическую академию МИД.

С 1994 по 2008 годы работал в структуре Министерства иностранных дел на должностях секретаря посольства в Индии и Азербайджане, слушателя дипломатической академии МИД, а также советником-посланником в Сингапуре.

В 2008 году назначен заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации Президента.

С 2009 по 2016 годы работал директором департамента Европы МИД, советником-посланником в Грузии, а позже директором департамента СНГ МИД.

В мае 2016 года был назначен заведующим Центром внешней политики Администрации Президента.

С марта 2019 года по июнь 2021 года занимал пост советника Первого Президента - заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Елбасы.

С 2021 года работал в должности помощника Первого Президента - заведующего Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Елбасы.

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