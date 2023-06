Адильхан Макин сохранил лидерство на конкурсе «Славянского базара»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - БЕЛТА - Представитель Казахстана Адильхан Макин сохранил лидерство на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

На сцене Летнего амфитеатра в исполнении 16 участников конкурса «Славянского базара» отзвучали мировые хиты, дополненные хореографией шоу-балета Аллы Духовой «Тодес». Зрители слушали и подпевали песни в основном на английском языке - What`s going on, Queen of the night, Hurt, I surrender, What`s up, She`s gone, Natural, My heart will go on и т.д. Поэтому ведущие Екатерина Раецкая и Денис Дудинский просили конкурсантов о паре фраз на родном - чтобы витебская публика услышала языки фестиваля.

Ваня Здонюк со сцены приветствовал гостей форума, а также благодарил маму, которая болела за него а зале, и всю свою команду. В общем, прозвучала почти готовая речь для премии «Оскар». Несмотря на 170 баллов в сумме за два дня.

Сыин Ли учила зал подпевать ей по-китайски - так белорусы научились говорить о своей готовности помочь пересечь реку. А еще - щедро купать в аплодисментах обладательницу 142 баллов.

Никак не мог напеться и Адильхан Макин из Казахстана: едва отдышавшись после надрывного исполнения конкурсной песни, он подарил залу мелодичное звучание народной композиции. Но даже без этой демонстрации Адильхан удостоился почти всех десяток и в сумме за два дня набрал 178 баллов.

Призыв Илай на иврите к миру во всем мире и без перевода был понятен. Точно так же удалось девушке достучаться своим вокалом до сердец зрителей и жюри - у нее в итоге 171 балл.

Швейцарец Тео похвастался своим талисманом Пикачу, который принес ему на конкурсе 145 баллов. Армянский язык, как ни старалась Моника Манучарова, ведущим так и не поддался. Может, они успеют подучить к свадьбе Моники, которая состоится на днях. От жюри специальных подарков не было - это ведь конкурс. И итог - 159 баллов.

Лидия Бреска из Латвии для конкурса проникновенно пела на испанском, а вне его - столь же эмоционально на латгальском. Ее результат - 156.

«Королева ночи» Чесс из Мальты зажгла на сцене не хуже Уитни Хьюстон, собрав в свою копилку всего 161 балл от жюри.

Иван Дятлов из России, биография семьи которого связана с Беларусью, попытался с помощью зала исполнить фрагмент «Алеси». Чувствовалось, что любовь к вокалу и мировой песенной культуре у парня в крови. Но жюри этого оказалось недостаточно - в итоге 168 баллов.

Лидия Исак из Молдовы припомнила Денису Дудинскому первый конкурсный день, когда он попросил ее прочесть текст песни на белорусском. Пришлось ему в ответ не просто читать - петь. Ведущий девушку порадовал, а жюри не слишком - у нее 167 баллов.

С помощью Паулины зрители выучили слово «улыбка» весьма забавным способом - если сложить английские слова sheep sock is, то прозвучит очень похоже. Подарило ли улыбку самой Паулине жюри суммой баллов 167, сказать трудно.

Лилит Минасян получила от жюри 163 балла и гораздо более горячий прием - от зала. Девушка армянского происхождения начала было переводить с польского на английский свои слова признательности - но это было ни к чему.

Самый молодой участник Ники Танев из Болгарии, покоривший в первый день своим чувством юмора, оказался еще и понятным собеседником. И очень чувствительным - растрогался, пока благодарил за честь участвовать в конкурсе. И пусть 159 баллов далеко от призовых мест, но публика Ники точно запомнит.

Украинец Дмитрий Бабак мог бы даже не говорить о своей любви к Беларуси - она очевидна и, конечно, взаимна. А лишний раз послушать пение победителя проекта «Х-Фактор» - кто ж откажется! Даже жюри не против. Но на баллах это не сказалось - итог Дмитрия 167.

Кажется, ближе к завершению конкурса, зрители стали понимать вообще все европейские языки. Немецкий так точно. У Эмины 153 балла.

Завершал программу артист из Грузии Георгий Путкарадзе. И вполне успешно - с 171 баллом.

Как сообщалось ранее, в первый день XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» с небольшим отрывом лидировал участник из Казахстана Адильхан Макин. Под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга конкурсанты исполняли славянские хиты. Адильхан Макин за свое выступление получил 89 баллов. Второе место дали представительнице Израиля Илай - 87 баллов, третье место в первый день конкурса поделили Дмитрий Бабак из Украины и Георгий Путкарадзе (Грузия). У них по 86 баллов.

Напомним, Димаш Кудайберген победил на XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». А с участием в китайском международном конкурсе «I Am a Singer» Димаш обрел популярность в Китае и других странах. Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. В финале он уступил китаянке Лин Илян и занял второе место.