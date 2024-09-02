Адекватные тарифы в обмен на инвестиции — Глава государства о развитии ГЧП в здравоохранении
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где отметил неэффективность проектов в системе государственно-частного партнерства и чрезмерной нагрузки на бюджет. Он поручил пересмотреть эти подходы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Касым-Жомарта Токаева, для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства.
— К сожалению, передовой зарубежный опыт государственно-частного партнерства пока не нашел полноценного отражения в нашем законодательстве, что приводит к неэффективности проектов, чрезмерной нагрузке на бюджет. Нужно пересмотреть подходы, важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции. Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сфер здравоохранения и образования, — дал поручение Президент.
Он также подчеркнул, что остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров.
— Для ее решения требуется существенно улучшить качество медицинского образования, в том числе внедрив дифференцированные размеры грантов и распределяя их в зависимости от уровня образовательного процесса, — сказал Касым-Жомарт Токаев.