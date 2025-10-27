РУ
    Абзал Нукенов освобожден от должности завотделом внутренней политики АП РК

    Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    НУКЕНОВ Абзал Нукенович
    Фото: akorda.kz

    — Распоряжением Главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе Акорды.

    Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области.

    В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

    Трудовой стаж начинал с консультанта Отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».

    В 2006–2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

    Также с 2016 по 2018 годы являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстан.

    Уже с 2019 по 2022 года был назначен заместителем акима Карагандинской области.

    11 марта 2025 года был назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

