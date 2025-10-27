Абзал Нукенов освобожден от должности завотделом внутренней политики АП РК
Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Распоряжением Главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе Акорды.
Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области.
В 2000 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовой стаж начинал с консультанта Отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».
В 2006–2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.
Также с 2016 по 2018 годы являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстан.
Уже с 2019 по 2022 года был назначен заместителем акима Карагандинской области.
11 марта 2025 года был назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.