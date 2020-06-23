+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 25 °С
USD 401.26 EUR 452.86
RUB 5.83 CNY 56.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце года

23 Июня 2020 21:27
Поделиться:
«Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многофункциональный комплекс «Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце текущего года. Об этом сообщило управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана на своей официальной странице в Facebook.

Комплекс р асположен в районе улиц Ақмешіт, Сыганак, Туркістан. Площадь земельного участка: 4,4613 гектаров.

- «Abu dhabi Plaza» станет крупнейшим комплексом башенного типа в Центральной Азии, состоящим из пяти зданий, общая площадь которых составляет более 500 тыс. квадратных метров. Самая высокая башня в 311 метров насчитывает 75 этажей, где будут расположены офисы и жилые помещения. Сдать объект планируют в конце текущего года, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с декабря прошлого года открыт торгово-развлекательный центр комплекса. Строительство ведётся по поручению Елбасы - Первого Президента Нурсултана Назарбаева и находится на контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
11 июня 2009 года Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о строительстве комплекса, 28 августа 2009 года Нурсултан Назарбаев заложил капсулу в строительство комплекса, а в н оябре 2010 года началось строительство.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив