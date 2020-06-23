«Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многофункциональный комплекс «Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце текущего года. Об этом сообщило управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана на своей официальной странице в Facebook.

Комплекс р асположен в районе улиц Ақмешіт, Сыганак, Туркістан. Площадь земельного участка: 4,4613 гектаров.

11 июня 2009 года Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о строительстве комплекса, 28 августа 2009 года Нурсултан Назарбаев заложил капсулу в строительство комплекса, а в н оябре 2010 года началось строительство.



