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«Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце года
23 Июня 2020 21:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многофункциональный комплекс «Abu Dhabi Plaza» планируют сдать в конце текущего года. Об этом сообщило управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана на своей официальной странице в Facebook.
Комплекс р асположен в районе улиц Ақмешіт, Сыганак, Туркістан. Площадь земельного участка: 4,4613 гектаров.- «Abu dhabi Plaza» станет крупнейшим комплексом башенного типа в Центральной Азии, состоящим из пяти зданий, общая площадь которых составляет более 500 тыс. квадратных метров. Самая высокая башня в 311 метров насчитывает 75 этажей, где будут расположены офисы и жилые помещения. Сдать объект планируют в конце текущего года, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с декабря прошлого года открыт торгово-развлекательный центр комплекса. Строительство ведётся по поручению Елбасы - Первого Президента Нурсултана Назарбаева и находится на контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
11 июня 2009 года Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о строительстве комплекса, 28 августа 2009 года Нурсултан Назарбаев заложил капсулу в строительство комплекса, а в н оябре 2010 года началось строительство.
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