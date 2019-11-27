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АБР выделит $250 млн для восстановления ирригационных сетей в четырех областях Казахстана

27 Ноября 2019 15:10
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АБР выделит $250 млн для восстановления ирригационных сетей в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из бюджета в течение следующих трех лет выделят 250 млрд тенге на водообеспечение населения. Об этом сообщил сенатор Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выдачу еще $250 млн (97 млрд тенге) под гарантию Правительства одобрил Азиатский банк развития для восстановления ирригационных сетей в четырех областях Казахстана», - сказал Кайрат Кожамжаров.

Спикер отметил, что планируются инфраструктурные работы по опреснению, ремонту каналов, строительству и реконструкции свыше 4 тысяч ГТС. В этой связи Правительству следует ужесточить контроль за целевым освоением средств.

«По заключению Счетного Комитета, износ основных водоканалов республики составляет 56%. Больше всего в Алматы - 67%, Карагандинской - 69%, Павлодарской - 61%, Алматинской - 60%, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях - по 55%», - уточнил Кайрат Кожамжаров.

Было отмечено, что фактическая производительность свыше 30 групповых водопроводов составляет более 86 тыс. кубометров в сутки, при плане более 455 тыс. кубометров. С 2011 года на них произошло 2 тыс. аварий.

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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Сенат,
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Автор:

Серик Сабеков

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