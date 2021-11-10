Аблай Мырзахметов: Субсидии в АПК должны быть, но вопрос в их эффективности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Субсидии в агропромышленном комплексе должны быть, но вопрос в их эффективности. Такое мнение высказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов в эфире проекта «20:21» на сайте Baige News, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически, ни одна страна в мире не обходится без субсидий. АПК – это, наверное, самая сложная отрасль. Когда я говорю, особенно для Казахстана, АПК – это не просто бизнес, это образ жизни. Там социалка. То есть, многие предприниматели, большие, успешные – они, кроме того, что решают свои бизнес-вопросы, должны удерживать людей. Сейчас молодежь в селе не удержите. Город, интернет. Вся наша жизнь, которая так перевернулась, трансформация. Конечно, молодежь идет за этим, никакими посулами их не удержите. Поэтому, для нас село – это крайне важно», – сказал А. Мырзахметов.

По его словам, субсидии в агропромышленном комплексе должны быть, но вопрос в их эффективности.

«Это ключевой вопрос. То есть, кому, каким отраслям, по каким приоритетам, на что, по какому механизму. И самое главное – как их отследить», – подчеркнул А. Мырзахметов.

Председатель НПП «Атамекен» отметил, что нужно разобраться в причинах низкой эффективности субсидий, о чем говорил и Президент РК Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании в Экибастузе.

Напомним, 4 ноября в Экибастузе прошло совещании по вопросам развития моногородов, где Глава государства поручил провести расследование и наказать всех виновных в неэффективном использовании средств, выделяемых на субсидирование АПК.



