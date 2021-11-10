+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аблай Мырзахметов: Субсидии в АПК должны быть, но вопрос в их эффективности

10 Ноября 2021 22:52
Поделиться:
Аблай Мырзахметов: Субсидии в АПК должны быть, но вопрос в их эффективности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Субсидии в агропромышленном комплексе должны быть, но вопрос в их эффективности. Такое мнение высказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов в эфире проекта «20:21» на сайте Baige News, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья

«Фактически, ни одна страна в мире не обходится без субсидий. АПК – это, наверное, самая сложная отрасль. Когда я говорю, особенно для Казахстана, АПК – это не просто бизнес, это образ жизни. Там социалка. То есть, многие предприниматели, большие, успешные – они, кроме того, что решают свои бизнес-вопросы, должны удерживать людей. Сейчас молодежь в селе не удержите. Город, интернет. Вся наша жизнь, которая так перевернулась, трансформация. Конечно, молодежь идет за этим, никакими посулами их не удержите. Поэтому, для нас село – это крайне важно», – сказал А. Мырзахметов.

По его словам, субсидии в агропромышленном комплексе должны быть, но вопрос в их эффективности.

«Это ключевой вопрос. То есть, кому, каким отраслям, по каким приоритетам, на что, по какому механизму. И самое главное – как их отследить», – подчеркнул А. Мырзахметов.

Председатель НПП «Атамекен» отметил, что нужно разобраться в причинах низкой эффективности субсидий, о чем говорил и Президент РК Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании в Экибастузе.

Напомним, 4 ноября в Экибастузе прошло совещании по вопросам развития моногородов, где Глава государства поручил провести расследование и наказать всех виновных в неэффективном использовании средств, выделяемых на субсидирование АПК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Сельское хозяйство   #Молодежь  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес
МИОР, МКС и МОН презентовали «Ұлттық рухани жаңғыру» преподавателям и студентам ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
Популярное
1 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
2 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
3 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
6 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Читайте также
«Я сторонник диалога» - глава Минэнерго встретился с «белыми» майнерами
Песня «Көк тудың желбірегені» прозвучала под самым высоким флагом Актау
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив