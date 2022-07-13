Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Абитуриенты могут сдать документы для поступления в вуз онлайн
13 Июля 2022 08:54

Абитуриенты могут сдать документы для поступления в вуз онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современные информационные технологии расширяют возможности получения государственных услуг в онлайн-режиме. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

В условиях пандемии были разработаны и апробированы несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения.

Виртуальные приемные вузов стали для абитуриентов одним из самых востребованных и надежных способов.

В прошлом году тысячи выпускников школ из отдаленных районов воспользовались виртуальными приемными. В этом году в вузах республики вновь развернуты виртуальные офисы, которые готовы принимать заявления с первых дней работы приемных комиссий. Сотрудники вузов проводят консультации и прием документов посредством видеосвязи.

Обратившись в один из университетов по месту жительства онлайн или очно, можно подать документы в любой вуз Казахстана.

Для повышения эффективности и скорости обслуживания расширен штат сотрудников, а также привлекаются волонтеры из числа студентов. Руководство вузов заявляет о полной готовности к приемной комиссии.

В этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будет осуществляться c 13 по 20 июля. Поэтому временные проблемы, которые сделали невозможным подачу через портал электронного правительства Egov, не повлияют на качество обслуживания абитуриентов и прием документов.

Вся необходимая контактная информация по вузам и виртуальным приемным комиссиям размещена на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz.

Новости по теме
Стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам для обучения в магистратуре и докторантуре
Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов
Когда закончится проверка результатов ЕНТ
Читайте также
Выпускники колледжа в Атырау вместе с дипломом получили трудовые книжки
Стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам для обучения в магистратуре и докторантуре
Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов
Более 2 млрд тенге потратят на ремонт школ в СКО
Когда закончится проверка результатов ЕНТ
Привлечение абитуриентов в колледжи раскритиковал министр просвещения РК
Более 128 тыс. абитуриентов примут в колледжи по госзаказу в этом году
Более 300 заведующих детсадов и более 350 директоров школ заменят в Казахстане
Популярное
1 Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан
2 Экс-супруга Баян Алагузовой выпустят на свободу
3 Главный санврач Алматинской области обратился к жителям двух областей
4 Полицейские задержали жителей Туркестанской области с 10 кг наркотиков
5 Онколог назвал несколько способов защиты от рака кожи в жару

Лента новостей

Архив